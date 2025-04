Terremoto de 6,2 graus atinge Istambul, na Turquia

Um terremoto de 6,2 graus de magnitude foi registrado em Istambul, uma das mais importantes cidades da Turquia. O abalo gerou pânico entre a população. Muitos saíram dos edifícios e escolas às pressas. No entanto, não foram relatados danos estruturais significativos nos prédios. Uma pessoa ficou ferida ao pular de uma varanda durante o tremor. As autoridades locais continuam monitorando a situação.



