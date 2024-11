Caso Emmily Rodrigues: entenda por que a Justiça retirou a tornozeleira do suspeito Brasileira morreu após cair do sexto andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina Fala Brasil|Do R7 23/10/2024 - 14h36 (Atualizado em 23/10/2024 - 14h36 ) twitter

Justiça da Argentina retira tornozeleira eletrônica de Francisco Valiente, suspeito de assassinar uma brasileira

O Fala Brasil apurou mais detalhes sobre a tragédia que acabou com a morte da brasileira Emmily Rodrigues, de 26 anos. A jovem morreu após cair do sexto andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina, e o empresário Francisco Valiente é o principal suspeito do crime, além de, possivelmente, ter drogado e agredido a mulher.

O caso aconteceu em março de 2023, e o homem foi preso temporariamente. Após 20 dias na cadeia, a Justiça da Argentina alegou falta de provas e ele foi solto com a condição de usar uma tornozeleira eletrônica. No entanto, neste ano, o caso esteve sob a investigação de peritos particulares que alegaram feminicídio.

Apesar disso, a defesa do empresário conseguiu uma decisão favorável na Justiça: a retirada da tornozeleira eletrônica. O juiz responsável pelo caso argumentou que não vê necessidade de manter o equipamento, que é caro para o Estado, já que Francisco cumpre as obrigações impostas.

A Corregedoria Nacional Penal e Correcional da Argentina se posicionou contra a retirada do dispositivo, pois o uso da tornozeleira garante que as restrições sejam cumpridas.

Apesar de não estar mais com o equipamento, Francisco Valiente tem a obrigação de ir ao tribunal a cada 15 dias e não pode se aproximar de testemunhas do processo e de deixar o país.

Assista ao vídeo:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.