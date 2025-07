Chile está em alerta devido a tsunami após terremoto na Rússia Mais de um milhão de pessoas evacuadas de áreas costeiras no Chile Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h18 ) twitter

Chile entra em estado de alerta após terremoto na Rússia

O Chile está em estado de alerta pela previsão de um tsunami após um forte terremoto na Rússia. Mais de um milhão de pessoas foram evacuadas das regiões costeiras. O governo suspendeu aulas em escolas e universidades nas áreas afetadas como medida preventiva.

Pescadores artesanais retiraram seus barcos do mar, enquanto embarcações maiores foram orientadas a seguir para o mar aberto. Apesar do alerta, as autoridades chilenas não esperam danos significativos à infraestrutura local.

