Chuvas causam mortes e estado de atenção em Recife (PE) Vazamento elétrico em trailer clandestino resulta em tragédia durante fortes chuvas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 14h31 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chuvas causam mortes e estado de atenção em Recife (PE)

As fortes chuvas nas últimas 24 horas em Recife (PE) deixaram duas pessoas mortas. A Prefeitura declarou estado de atenção e suspendeu as aulas devido à expectativa de mais precipitações, com mais de 130 milímetros de chuva registrados. Ambos foram eletrocutados por um vazamento elétrico em um trailer cuja ligação elétrica era clandestina, conforme confirmado pela distribuidora de energia.

Assista em vídeo - Chuvas causam mortes e estado de atenção em Recife (PE)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!