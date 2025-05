Adolescente de 17 anos cai com carro de píer em Nova York

Um adolescente de 17 anos caiu com seu carro de um píer em Nova York. O veículo avançou em direção à proteção de madeira e despencou. Uma plataforma flutuante impediu que o carro caísse diretamente na água. Segundo as autoridades, o jovem teve ferimentos leves. O carro foi removido logo após o incidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!