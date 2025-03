Conheça Nur, a primeira filhote de urso polar a nascer no Brasil Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 01/03/2025 - 13h29 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O urso polar, um símbolo da luta contra o aquecimento global, teve seu primeiro filhote gerado na América Latina nascido no Brasil. A ursa Aurora e seu companheiro Peregrino, ambos trazidos de um zoológico russo há dez anos, deram à luz a Nur. A veterinária chefe do Aquário de São Paulo destacou a importância deste evento devido ao baixo número global de nascimentos em cativeiro. Nur está sendo ensinada pela mãe a nadar e explorar o ambiente. Após o nascimento, Aurora e Peregrino foram separados, uma vez que, nessa espécie, a criação do filhote cabe apenas à fêmea.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro