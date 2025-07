Consumo diário de maçã promove saúde e reduz necessidade de medicamentos Estudos mostram que consumir a fruta ajuda no controle do colesterol e inflamações Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 12h54 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h54 ) twitter

Comer uma maçã por dia traz benefícios à saúde

Comer uma maçã por dia traz benefícios significativos à saúde. A casca da fruta é rica em fibras como a pectina, que auxilia no controle do colesterol LDL e na manutenção do HDL em níveis adequados. Além disso, a maçã é uma fonte importante de água e antioxidantes.

Uma pesquisa publicada na revista científica Food & Function revelou que o consumo diário de maçãs reduz biomarcadores inflamatórios em adultos com sobrepeso, diminuindo riscos de doenças graves. Outro estudo realizado nos Estados Unidos com mais de oito mil pessoas concluiu que quem comia uma maçã por dia tinha menos chances de precisar tomar remédios contínuos.

O risco de desenvolver diabetes tipo 2 também pode ser reduzido com a ingestão de frutas ricas em fibras como a maçã. Incorporar essa fruta em uma dieta saudável é uma escolha cada vez mais comum entre aqueles que buscam qualidade de vida.

Assista ao vídeo - Comer uma maçã por dia traz benefícios à saúde

