Desaparecimento da menina Yara alerta que pais devem supervisionar filhos no ambiente virtual

O drama da família da jovem Yara evidencia os perigos do uso da internet por crianças sem supervisão.



Em outro caso, Evelyn descobriu que seu filho de 13 anos estava compartilhando o endereço residencial com um amigo virtual, o que a levou a bloquear acessos e a monitorar o tempo online dos filhos. Ela também lida com a dificuldade de manter o filho mais novo, que é autista, longe de dispositivos.



Especialistas aconselham que crianças usem dispositivos dos pais, e que o monitoramento seja realizado com aplicativos disponíveis. Segundo o Ministério da Justiça, cerca de 20 mil crianças e adolescentes desaparecem anualmente no Brasil, sendo 40% no estado de São Paulo . Alertar sobre os perigos e manter vigilância contínua é essencial para proteger os jovens nesses ambientes digitais.



