Criminoso rasteja em ótica e rouba nove pares de óculos em MG Suspeito foi identificado pela polícia, mas ainda está foragido Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 12h24

Durante o expediente de uma ótica em Uberaba, Minas Gerais, um homem foi flagrado rastejando para dentro do estabelecimento. Enquanto o proprietário estava distraído com seu trabalho, o ladrão começou a pegar óculos da vitrine. Mesmo quando notado, ele agiu sem preocupação e devolveu apenas os itens visíveis. No entanto, conseguiu sair com nove pares escondidos, causando um prejuízo de R$ 5 mil. A polícia já identificou o suspeito, mas ele ainda não foi localizado e continua foragido.

