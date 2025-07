Cuidados essenciais para trilhas e esportes radicais Incidentes recentes alertam para a importância de preparação em aventuras Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h38 ) twitter

Veja como se preparar para realizar trilhas e praticar esportes radicais

Acidentes envolvendo turistas em trilhas e esportes radicais estão se tornando mais frequentes. Recentemente, Bianca, uma menina de 11 anos com transtorno do espectro autista, caiu de um cânion em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. Outro incidente ocorreu no Parque Nacional de Itatiaia, onde cinco turistas ficaram perdidos por 24 horas no Pico das Agulhas antes de serem resgatados. Na Indonésia, Juliana Marins faleceu após cair durante uma trilha no Monte Rinjani.

Especialistas destacam a importância da preparação adequada e das orientações de guias durante trilhas. Sérgio Garcia relata que mesmo trilheiros experientes podem enfrentar problemas, ressaltando a importância da comunicação. Douglas Borges Gomes alerta para riscos nas trilhas, como mudanças climáticas repentinas que transformam rios em cascatas perigosas.

Nélio, bombeiro na Serra do Mar, menciona dificuldades nos resgates devido à neblina. Ele recomenda que turistas se preparem bem e sigam as orientações dos guias para minimizar riscos.

