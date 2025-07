Buscas por vítimas das enchentes no Texas são suspensas por causa de novas chuvas

As buscas pelos corpos das vítimas das enchentes no Texas foram suspensas em razão de novas chuvas fortes na região. As autoridades emitiram alerta sobre o alto risco de novos transbordamentos no rio Guadalupe. A tragédia completa 10 dias com 129 mortos e 170 desaparecidos. Imagens aéreas mostram áreas submersas e estradas quase cobertas pela água.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!