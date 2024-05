‘Culpa do tutor’, desabafa dona de cadela morta após ataque de fúria de pitbull No Brasil, as mortes de animais e até mesmo humanos por ataques de cachorros desgovernados só aumentam; confira os dados

Tutores responsáveis pelos cães podem responder juridicamente pelos feitos dos animais (Reprodução/RECORD)

Atualmente, o Brasil acumula um número crescente de ataques de cães a outros animais e até mesmo a humanos. Na cidade de Mineiros (GO), uma garota de 12 anos foi vítima do descontrole inesperado de um cachorro dentro da própria escola, o Fala Brasil abordou o tema e alertou sobre o aumento de situações parecidas em todo o país.

O acontecimento foi registrado pelo circuito de segurança da instituição de ensino, que mostra o momento em que a estudante tenta correr entre as mesas da sala de aula enquanto é perseguida pelo animal desgovernado.

Segundo o Corpo de Bombeiros local, a aluna foi mordida e precisou receber cuidados médicos. Já o cão, foi resgatado e a Secretaria de Educação de Goiás informou que esse cachorro não tem dono nem raça definida, vive na rua e costuma frequentar a escola.

Diante disso, dados estatísticos informam que o número de mortes provocadas por ataques de cães no Brasil crescem assustadoramente. Em um dos casos mais recentes, contudo, a vítima não foi um ser humano, e sim outro animal, mas de menor porte, devido ao ataque de um pitbull.

Próximo a um estabelecimento na rua em Mongaguá, no litoral paulista, Regina Célia passeava com sua pet na coleira quando foi surpreendida pelo animal em fúria, correndo sozinho pela região. O cão, então, atacou a pequena shih tzu sem chances de defesa. Desesperadas, as pessoas que estavam no local tentaram ajudar, mas não adiantou.

A aposentada revelou detalhes sobre o ocorrido e ainda falou sobre o sentimento que enfrenta agora. “Foi traumatizante”. A cachorra foi socorrida e levada até uma clínica veterinária, porém, os ferimentos foram muito graves e ela não resistiu. Quanto ao excesso de liberdade dada ao pitbull pelo seu dondo, Regina disparou: “Inadmissível”.

Como providência, a tutora do animal morto fez um Boletim de Ocorrência na delegacia. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda/condução de animais.

Por isso, além do cuidado com a saúde do próprio pet, o dono também deve ter responsabilidade sob a segurança, para que o animal não ataque outros ou até mesmo pessoas. Quando não existe esse cuidado, o tutor pode ser penalizado.

Raquel Gallinati, delegada e diretora da ADEPOL (Associação dos Delegados de Polícia Civil), explicou o lado judicial da situação. “É um crime de menor potencial ofensivo ou mais grave como lesão corporal, homicídio culposo e por dolo eventual”, afirmou.

Especialista em animais, o médico veterinário Victor Ferreira falou que cães da raça pitbull têm, por natureza, um comportamento mais agressivo, principalmente contra outros cachorros. “Foi desenvolvido no intuito de briga”, revelou.

Uma caso emblemático recente foi o da escritora Roseana Murray. Enquanto caminhava em Saquarema, no Rio de Janeiro, a mulher foi atacada por três cães da pitbull e acabou perdendo um braço devido aos graves ferimentos.

No ano passado, 53 pessoas morreram por ataques de cães em solo nacional. O número é 25% maior que o de 2022, configurando a maior alta dos dados desde 1996. Além de triste, a tutora da shih tzu morta diz estar revoltada com a situação. “Os casos estão acontecendo muito e a única culpa é do tutor”, desabafou.

Confira na íntegra:

Fique ligado no Fala Brasil para não perder nenhuma notícia. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.