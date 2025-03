Ator Jorge de Sá é investigado por estelionato na venda de pacotes de intercâmbio

O ator Jorge de Sá, filho da canora Sandra de Sá, está sendo investigado por promessas não cumpridas de bolsas de estudo no exterior. O Ministério Público de São Paulo busca esclarecer mais de 100 denúncias de que famílias pagaram altos valores por um intercâmbio educacional e esportivo que não se concretizou conforme o plano inicial. Pais alegam mudanças inesperadas nas escolas e pedidos adicionais de pagamento. Jorge nega as acusações, afirmando estar disponível para esclarecer mal-entendidos. Ele explica que os jovens participam de um programa com valores reduzidos e que um atraso em um repasse pode ter causado ruído nos acordos. A polícia já instaurou um inquérito e investiga possíveis crimes de estelionato e falsificação de documentos.



