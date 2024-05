Descubra por que você deve acrescentar limão ao seu cardápio

Alto contraste

A+

A-

Pesquisa aponta benefícios do limão fresco para a saúde (Reprodução/RECORD)

Você tem um hábito de consumir limão? Se você não tem, é melhor reavaliar, porque ele é muito importante para manter a saúde do corpo em perfeita condição. O Fala Brasil mostrou que pesquisadores norte-americanos descobriram que, além de ser pouco calórica, a fruta também é muito nutritiva.

A maquiadora Andressa Ruiz Rodrigues costumava consumir limão eporadicamente, mas, por recomendação médica, o suco da fruta passou a ser usado diariamente. Ela está grávida e teve deficiência de ferro no organismo, e o limão ajuda na absorção do mineral.

“Estava tomando comprimido de sulfato ferroso e tomava às vezes com leite, só que o leite atrapalha na absorção. Foi quando o obstetra falou para tomar com suco de limão. Quando for temperar [algum alimento], até por conta do paladar que alterou, usar limão, porque ele consegue equilibrar, faz com que a gestante consiga comer alguns alimentos”, contou.

O problema da deficiência de ferro no organismo foi resolvido, só que o limão não saiu mais do cardápio de Andressa.

Publicidade

O limão é bem presente na alimentação dos brasileiros, principalmente para temperar alimentos, consumido em forma de suco e até na famosa caipirinha. A fruta é utilizada pelo sabor e pelos benefícios para a saúde também.

Segundo a ciência, o limão é a fruta mais saudável de todas. Cientistas da Universidade Americana William Paterson chegaram a essa conclusão analisando a concentração de 17 nutrientes, em relação às calorias do alimento e o limão ficou em primeiro lugar dentre as frutas. Ele é o mais nutritivo e menos calórico ao mesmo tempo.

Publicidade

Além de ser muito rico em vitamina C, o limão tem vários outros nutrientes importantes para o corpo. O médico nutrólogo Marcelo Lima explicou que a fruta apresenta diversas vitaminas. “Além desses benefícios que ele apresenta da vitamina C no poder da antioxidante, ele tem outros compostos que vão proteger as células contra os radicais livres, evitando doenças como câncer ou até doenças mais básicas, como, por exemplo, resfriados, por aumentar mais a imunidade”, explicou Marcelo.

O limão é nutritivo e ajuda o organismo a absorver outras substâncias da alimentação. “Ingerir um pouquinho de água com limão antes dos alimentos vai favorecer com que o corpo aumente a produção de enzimas digestivas e pancreáticas que vão fazer o corpo digerir melhor os alimentos e absorver mais nutrientes”, ensinou o nutrólogo.

Publicidade

E como não se bastassem tantos benefícios, nunca é demais lembrar que é uma fruta versátil e um ingrediente bem-vindo em doces, carnes, saladas e sucos. Quanto mais fresco e rápido o limão for consumido, melhor, porque a vitamina C tende a oxidar e a perder as propriedades boas depois de muito tempo exposta.

Assista ao vídeo completo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.