"Desesperador", desabafa mãe após levar cinco horas para encontrar as filhas na praia Segundo apuração do Fala Brasil, 110 crianças desapareceram nas praias do litoral paulista, somente em 2024

Minadab leva cinco horas para encontrar suas filhas na praia após perder as crianças de vista Minadab leva cinco horas para encontrar suas filhas na praia após perder as crianças de vista (Reprodução/RECORD)

O Fala Brasil trouxe mais detalhes sobre Minadab Tomé de Macedo, mãe de duas filhas, que na primeira ida com as crianças para a praia, em Mongaguá, no litoral paulista, teve uma experiência traumática. A mulher perdeu as garotas de vista e levou cinco horas para encontrar as meninas.

Ana Beatriz e Valentina, de 12 e 8 anos, saíam do mar e voltavam em direção ao guarda-sol onde estava sua mãe. Mas, nenhuma das duas garotas encontraram sua responsável.

"Foi desesperador. Para mim, ou elas tinham se afogado, ou alguém tinha raptado", contou a mãe das crianças, Minadab. As garotas foram encontradas com o apoio de banhistas que acionaram o Corpo de Bombeiros, e outros que ajudaram sinalizando que havia criança perdida.

Segundo apuração do Fala Brasil, 110 crianças desapareceram nas praias do litoral paulista, somente em 2024.

Para evitar situações como essa, Karoline Burunsizian, capitã do Corpo de Bombeiros, falou sobre a importância de sempre acompanhar as crianças enquanto brincam na água ou areia da praia. "Deixe a criança sempre a um braço de distância", aconselhou.

Assista ao vídeo:

Nas praias, o Corpo de Bombeiros recomenda o uso das pulseiras de identificação, distribuídas gratuitamente em todo o litoral paulista, que auxiliam a identificar e encontrar os responsáveis da criança.

Esses cuidados são utilizados para evitar casos como o de Edson Davi, garoto de seis anos, está desaparecido há mais de um mês. O menino sumiu na praia da Barra da Tijuca (RJ).

