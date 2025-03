Dois homens são presos por aplicar golpes em banco no Rio de Janeiro Criminosos usavam dispositivos para prender cartões e roubar dados pessoais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois homens são presos enquanto aplicavam golpes dentro de agência bancária

Dois homens foram presos enquanto aplicavam golpes em uma agência bancária no Rio de Janeiro. Nas imagens, um dos criminosos é visto instalando um dispositivo que prende cartões no caixa eletrônico. Um cúmplice então oferecia ajuda à vítima, emprestando um celular pelo qual a vítima conversava, sem saber, com outro criminoso que coletava seus dados. Com essas informações e o cartão em mãos, realizavam saques e empréstimos na conta da vítima.

A Polícia Civil flagrou a dupla em ação enquanto saíam do local do crime. Agora, as autoridades buscam identificar outros clientes que possam ter sido vítimas dos bandidos. Os dois homens enfrentarão acusações de estelionato e associação criminosa.

Assista em vídeo - Dois homens são presos enquanto aplicavam golpes dentro de agência bancária

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!