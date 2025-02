Dr. Bactéria coloca a mão na massa e ensina a limpar a cozinha corretamente Especialista analisa ponto a ponto do ambiente que exige cuidado redobrado, já que é nele que são preparadas as refeições da família Fala Brasil|R7 23/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/01/2025 - 02h00 ) twitter

O biomédico Roberto Figueiredo é conhecido como Doutor Bactéria e dá dicas de como proteger o cômodo mais importante da casa de possíveis contaminações Reprodução/RECORD

Uma cozinha limpa é sinônimo de saúde, já que é neste cômodo da casa onde se preparam os alimentos para serem consumidos por toda a família. Em entrevista ao Fala Brasil, o Dr. Bactéria mostrou como fazer uma boa limpeza e evitar possíveis contaminações.

Na cozinha de Francinete do Nascimento, a limpeza é sempre uma prioridade. As panelas são lavadas com esponjas novas, e cada pano possui um uso específico. “Não gosto que ninguém seque a mão com meu pano de prato, porque estou utilizando ele para secar”, declarou.

O biomédico Roberto Figueiredo, bastante conhecido como Dr. Bactéria, esteve na casa de Francinete e elogiou seus métodos, mas também apresentou novas maneiras de garantir a limpeza da cozinha.

Primeiro, ele explicou, que a esponja é um dos itens mais propensos a contaminação dentro do ambiente. Para o biomédico, as melhores são aquelas que têm íons de prata: “Tem três metais que matam bactérias, assim que uma salmonella (bactéria da família que causa intoxicação alimentar) encostar nela, ela está morta”, afirmou Dr. Bactéria. Ele ainda recomenda que elas sejam higienizadas diariamente.

Ao mostrar seus passos, Francinete explica: “Os copos eu não gosto de secar, deixo no escorredor e depois guardo no armário”. Esta foi uma das medidas aprovadas pelo Dr. Bactéria, já que segundo ele, os panos de prato úmidos podem reter bactérias que irão permanecer ali por pelo menos 48 horas. Então, todos os utensílios que forem secos com o mesmo tecido correm o risco de serem contaminados. Para o especialista, o processo de secagem deve ocorrer naturalmente.

Água parada no entorno da pia não é uma boa ideia, e dentro de tábuas de madeira é ainda pior. Segundo o médico, as placas responsáveis por cortar alimentos podem carregar muita sujeira. “Árvore é um ser vivo, e madeira é feita de árvore. Um ser vivo é composto por células”, explicou.

O processo de corte da comida gera restos pequenos que penetram na camada da tábua e permanecem por lá. Por fim, é recomendado que sejam utilizadas as placas com materiais de plástico.

O Dr. Bactéria sugere uma solução composta de três colheres de bicarbonato de sódio e um copo de vinagre para a limpeza do ralo da pia. Essa mistura provoca uma reação forte, que além de desentupir o encanamento, exerce uma limpeza profunda, eliminando as bactérias.

O especialista ainda indica que o lixo sempre fique fora da cozinha, e nunca em armário ou na pia.

