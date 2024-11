Edu Ribeiro curte parque de diversões com a filha caçula e encanta internautas Em vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador do Fala Brasil contou com o incentivo da pequena para experimentar os brinquedos radicais Fala Brasil|Do R7 21/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/11/2024 - 02h00 ) twitter

O apresentador do Fala Brasil tirou um dia de diversão radical ao lado da família Reprodução/Instagram

Como é o dia de um âncora de telejornal fora da bancada? O apresentador do Fala Brasil, Edu Ribeiro, mostrou que não falta adrenalina quando tenta fugir da rotina. Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo em um parque de diversões e provou que sobra emoção durante as suas folgas!

Para experimentar as atrações com mais adrenalina, Edu recebeu o incentivo da filha caçula, Malu: “Quem é você na fila do brinquedo radical? E quem é sua maior incentivadora?”

A pequena fez questão de acompanhar o pai se aventurando e aproveitou para motivá-lo também: “É isso, pai!”

Seguidores ficaram encantados com o registro do apresentador: “Que fofura essa princesa”, escreveu uma fã. “Linda demais”, disse outra.

“Sou time Malu; só incentivando”, declarou mais uma.

Assista ao vídeo completo:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.