Edu Ribeiro participa de trend com a caçula e dá show de fofura: ‘Minha casca de bala’ O apresentador do Fala Brasil compartilhou a evolução da pequena com um antes e depois criativo; vem ver!

Fala Brasil|Do R7 25/05/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/05/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share