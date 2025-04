Estudantes de medicina são investigadas por vídeo sobre paciente transplantada Polícia apura possível injúria após comentários sobre transplantes de coração e rim Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h47 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h47 ) twitter

Polícia investiga vídeo em que estudantes de medicina ironizam situação de paciente transplantada

Um vídeo de estudantes de medicina gerou controvérsia ao ironizar o caso de uma paciente que passou por quatro transplantes e faleceu. As estudantes compararam a paciente a um gato de sete vidas e sugeriram negligência no tratamento. A polícia instaurou inquérito para investigar possíveis crimes de injúria e difamação. A família de Vitória Chaves da Silva, a paciente em questão, refutou as alegações e afirmou ter provas da adesão ao tratamento.

Durante um curso de extensão, as estudantes gravaram o vídeo que foi publicado em uma rede social. No vídeo, uma delas expressou surpresa com o caso da paciente que recebeu múltiplos transplantes, enquanto a outra sugeriu que a paciente não seguiu corretamente o tratamento. Vitória Chaves da Silva, que nasceu com cardiopatia congênita, faleceu devido a complicações renais que evoluíram para infecção generalizada.

A família de Vitória afirmou que as alegações das estudantes são infundadas e que possui documentos e testemunhos que comprovam o comprometimento da paciente com o tratamento. O caso chamou a atenção no Instituto do Coração de São Paulo por sua singularidade e ganhou notoriedade entre os especialistas.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso está sendo investigado como injúria e que as estudantes não têm vínculo acadêmico com o Instituto do Coração. A faculdade das alunas pode aplicar sanções que variam de advertência a desligamento, dependendo da gravidade da infração. A defesa das estudantes declarou que o vídeo tinha como única intenção expressar surpresa diante do caso clínico.

Polícia investiga vídeo em que estudantes de medicina ironizam situação de paciente transplantada

