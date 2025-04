Câmera de segurança mostra momento em que jovens são atropeladas por carro em alta velocidade

Duas jovens morreram atropeladas em São Caetano do Sul, ABC paulista. Uma imagem mostra o carro de Breno do Santo Sampaio em alta velocidade. Após uma testemunha dizer que ele participava de um racha, a tipificação do crime passou de homicídio culposo para doloso, como já consta no boletim de ocorrência. Breno faz exames no Instituto Médico Legal antes da audiência de custódia online. A polícia segue investigando o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!