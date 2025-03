Ex-namorado é preso após confessar que matou jovem de 18 anos em São Paulo Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 01/03/2025 - 13h33 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h04 ) twitter

Lucas Alves Pereira, de 18 anos, foi preso após confessar o assassinato de sua ex-namorada Ana Carolina Pereira, também de 18 anos. O crime ocorreu em 22 de fevereiro no apartamento da tia do suspeito na zona leste de São Paulo. Lucas afirmou ter cometido o crime por se sentir humilhado por Ana Carolina. Após o assassinato, ele fez uma postagem nas redes sociais expressando seus sentimentos. Ana Carolina sonhava em ser professora e havia sido aprovada em primeiro lugar no vestibular de pedagogia. Lucas vai responder por feminicídio, cuja pena varia de 12 a 30 anos de prisão, podendo ser agravada pelo uso de meio cruel.

