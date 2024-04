Exclusivo: assassinos paraguaios são contratados para matar integrante do PCC no Brasil Eles foram presos em São Paulo, após executarem Eliston Aparecido da Silva, de 51 anos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Imagens exclusivas mostram a movimentação de assassinos paraguaios, contratados como pistoleiros para matar no Brasil. Eles foram presos em São Paulo, após executarem um integrante de uma facção criminosa. Segundo as investigações, a vítima era Eliston Aparecido da Silva, de 51 anos. Ele coordenava o transporte de drogas entre Mato Grosso do Sul e São Paulo e estaria devendo dinheiro ao PCC após perder uma carga de drogas em uma apreensão da polícia.