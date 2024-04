Exclusivo: barco de pesca com bandeira brasileira é apreendido com toneladas de cocaína na África Um dos tripulantes disse que não sabia o que estava transportando

Um barco de pesca com bandeira brasileira que deveria armazenar peixes transportava uma carga bilionária de drogas. Imagens exclusivas obtidas pela RECORD mostram que a embarcação foi abordada na região do golfo da Guiné, na costa africana, com 10 toneladas de cocaína, após um alerta das autoridades brasileiras. Quatro tripulantes brasileiros chegaram a ser presos, mas depois foram liberados. Eles devem chegar ao Brasil com a embarcação nos próximos dias e vão ser ouvidos pela Polícia Federal. Um deles alegou que não sabia o que transportava.