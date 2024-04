Exclusivo: colega de agente da CET assassinado retira pertences do armário da vítima antes de investigação A polícia identificou um possível suspeito do assassinato, mas ainda não existem provas suficientes para que ele seja preso

Um agente da CET de São Paulo foi morto misteriosamente em 26 de abril de 2022. Demétrio Muniz Pendek foi atingido por cinco disparos depois de ser abordado e discutir com o atirador. A polícia identificou um possível suspeito, mas ainda não existem provas suficientes para que ele seja preso. O mais intrigante é que um colega retirou os pertences do homem do armário funcional antes da chegada dos investigadores.