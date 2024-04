Exclusivo: criminosos escondem drogas em pneus de caminhão

Alto contraste

A Polícia Rodoviária Federal detectou um aumento nas apreensões de maconha e cocaína escondidas em pneus de caminhão. Entre 2022 e 2024, a PRF confiscou uma tonelada e meia de drogas no Mato Grosso do Sul. Neste mês de março, os policiais rodoviários federais receberam a informação de que dois pneus cheios de cocaína estavam em uma oficina mecânica em Ponta Porã, cidade na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Os bandidos escondem as drogas nos pneus como uma forma de dissimular o cheiro das drogas e evitar que sejam encontradas por cães farejadores.