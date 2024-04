Exclusivo: facções escondem munição pesada em carga de cigarros contrabandeados As quadrilhas fazem diversas viagens por dia com a carga irregular

A Polícia Federal descobriu um plano ousado para traficar munição pesada do Paraguai para o Brasil. Criminosos trocam cigarros por balas de grosso calibre e conseguem entrar no país sem chamar a atenção. As quadrilhas fazem diversas viagens por dia, carregando as caixas de cigarro.