Exclusivo: Motos caras roubadas são escondidas em área de mata em SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O núcleo de jornalismo investigativo da RECORD acompanhou com exclusividade o trabalho dos caçadores de motos caras roubadas. Os veículos costumam ser encontrados no meio do mato ou em casas da periferia de São Paulo, depois de serem rastreados. As motos de altas cilindradas são muito visadas pelos criminosos, seja para a revenda de peças no mercado paralelo ou para cometer outros crimes.