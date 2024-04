Alto contraste

A Polícia Federal prendeu o homem apontado como chefe do tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai. Antônio Joaquim Mota foi encontrado na cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, enquanto jogava uma partida de tênis.