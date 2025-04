Explosão em São Paulo leva à morte de bebê; bisavô é suspeito Investigação considera vazamento de gás intencional por conflito familiar Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 15h03 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Idoso é preso por suspeita de provocar explosão e desabamento de casa que matou bebê de 4 meses

Uma explosão em uma casa em São Paulo resultou na morte de Maite, uma bebê de quatro meses, além de ferir sua mãe, Juliana Ferreira, e a meia-irmã Manoely. O bisavô das crianças, Euclides Ferreira, é suspeito de causar intencionalmente o vazamento de gás devido a desentendimentos familiares sobre o aluguel da casa.

A família de Vinícius, pai da bebê, morava no andar superior da residência enquanto Euclides vivia no térreo. Vinícius relatou dificuldades no relacionamento com Euclides, incluindo ameaças anteriores. Após a explosão, Euclides foi detido e está sob custódia policial no hospital com queimaduras graves.

A Polícia Civil investiga se a explosão foi intencional. A Defesa Civil realizou perícia no local e três casas vizinhas foram danificadas e interditadas parcialmente. A Assistência Social da Prefeitura de São Paulo cadastrou as famílias afetadas pelo desabamento. Euclides pode enfrentar acusações de explosão, lesão corporal qualificada e homicídio qualificado.

Assista em vídeo - Idoso é preso por suspeita de provocar explosão e desabamento de casa que matou bebê de 4 meses

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!