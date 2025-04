Chuva intensa causa alagamentos no Distrito Federal

Nas últimas 24 horas, choveu intensamente no Distrito Federal, especialmente na comunidade do Sol Nascente. Um carro com reboque foi arrastado pela água, mas não havia ocupantes. Um motoqueiro quase foi levado pela correnteza enquanto tentava atravessar. Em Ceilândia, partes da cidade também ficaram inundadas, e a escola técnica ficou completamente submersa. Segundo os bombeiros, não houve registro de feridos. As chuvas devem persistir até sábado (26).



