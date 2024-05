Brasileirão: mais de 80% dos torcedores são a favor da paralisação do campeonato em apoio ao Rio Grande do Sul Pesquisa do Instituto Real Time Big Data revela, ainda, que a maioria dos entrevistados acredita que os jogadores deveriam se posicionar sobre a situação

Sete a cada dez brasileiros acreditam que os times gaúchos são os mais prejudicados (Reprodução/Instagram)

Conhecido por reunir clubes de norte a sul do país e revelar grandes craques do futebol, o Campeonato Brasileiro é a principal competição nacional e faz a alegria dos torcedores. Porém, na última quarta (15), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou o pedido de alguns clubes e decidiu suspender a competição por duas rodadas por conta da tragédia provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Os jogos aconteceriam neste final de semana (18) e no próximo (26). Porém, há quem defenda que esse período deva ser ampliado ou até mesmo a competição cancelada em 2024.

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, nos dias 14 e 15 de maio, para o quadro Fala Brasileiro da RECORD, 66% dos brasileiros pensam que apenas os times da série A deveriam abdicar das partidas em questão. Isso porque, segundo 52% dos entrevistados, os times menores serão prejudicados caso desistam do Campeonato.

Porém, 86% concordam com a interrupção da competição devido às enchentes. Além disso, 83% dos torcedores acreditam que os jogadores deveriam se posicionar publicamente sobre o ocorrido no estado sulista.

Confira no infográfico a seguir outros dados do estudo:

Veja os dados do estudo feito pelo Instituto Real Time Big Data (Arte/R7)