Brigas de trânsito: 66% dos brasileiros já presenciaram conflitos ao volante

Alto contraste

A+

A-

61% dos brasileiros alegam que têm o habito de pedir desculpas quando comete um erro ao volante (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Atrasos, obras na rua, engarrafamentos sem fim acabam, a longo prazo, deixando os motoristas de veículos cada vez mais ‘esquentados’ ao redor do Brasil.

Com os nervos à flor da pele, qualquer faísca entre condutores pode virar uma explosão, causando as famigeradas brigas no trânsito. Principalmente nas grandes capitais do país, o volume de veículos nas ruas só aumenta e, com isso, os possíveis conflitos do tipo também.

Diante disso, uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, nos dias 18 e 19 de junho, para o quadro Fala Brasileiro da RECORD, revelou detalhes do comportamento dos brasileiros atrás do volante.

Apesar de 71% dos entrevistados se considerarem calmos enquanto dirigem, mais de 80% confessaram que já xingaram outros motoristas no trânsito. Além disso, quase 70% chegaram a fazer gestos ofensivos para os ‘rivais’.

Publicidade

Analisando o cotidiano, 66% afirmaram que já presenciaram uma briga entre condutores e, também por isso, 85% dos entrevistados admitiram não se sentir seguros dirigindo na cidade onde moram.

Confira no infográfico a seguir outros dados do estudo:

Veja os dados do estudo feito pelo Instituto Real Time Big Data (Arte/R7)