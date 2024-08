Eleições americanas: 51% dos entrevistados acreditam que o resultado pode afetar a economia brasileira Pesquisa do Instituto Real Time Big Data também revela que 88% dos brasileiros desconhecem os principais temas discutidos nas campanhas eleitorais Fala Brasileiro|Do R7 03/08/2024 - 09h59 (Atualizado em 03/08/2024 - 09h59 ) ‌



57% dos entrevistados não tem um candidato favorito Reprodução/Instagram

Com os últimos acontecimentos nos Estados Unidos e as eleições americanas se aproximando, o Instituto Real Time Big Data realizou uma pesquisa para saber se os brasileiros estão bem antenados com a atualidade. A pesquisa foi feita nos dias 23 e 24 de julho, para o quadro Fala Brasileiro da RECORD.

Os dados mostram que 97% dos brasileiros não sabem como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos e 88% desconhecem os principais temas discutidos nas eleições americanas.

Ainda segundo o estudo, 58% deles acreditam que as eleições americanas não têm impacto no Brasil e apenas 3% dos entrevistados já assistiram a um debate presidencial americano.

Confira no infográfico a seguir outros dados do estudo:

Veja os dados do estudo feito pelo Instituto Real Time Big Data Arte/R7