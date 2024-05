Inverno chegando: 59% brasileiros gostam mais do frio do que do calor Pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data revela, ainda, que 72% dos entrevistados costumam ficar doentes nas mudanças climáticas

Oito a cada dez brasileiros se preocupa mais com a saúde em épocas frias (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Quando uma frente fria se aproxima, logo vem à tona o famoso embate: frio ou calor? As quedas nos valores do termômetro têm mais efeito nas cidades localizadas nas regiões sul e sudeste do país, afetando grande parte da população.

Apesar de muitos aproveitarem as baixas temperaturas para tirar os casacos de couro do armário, outros acabam sofrendo as consequências negativas do frio.

Diante disso, uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, nos dias 28 e 29 de maio, para o quadro Fala Brasileiro da RECORD, revelou o que os brasileiros pensam sobre a questão. Segundo as apurações, 65% dos entrevistados acreditam que o Brasil não está devidamente preparado para enfrentar baixas temperaturas.

Porém, quem gosta mais do frio alega até mesmo aumento de rendimento como justificativa da preferência. Isso porque, de acordo com 53% das fontes, a disposição é intensificada durante as frentes geladas. Mesmo assim, 72% costumam ficar doentes nas mudanças climáticas e, apesar disso, apenas 33% dos entrevistados pratica a doação de agasalhos nessa temporada.

Confira no infográfico a seguir outros dados do estudo:

Veja os dados do estudo feito pelo Instituto Real Time Big Data (Arte/R7)