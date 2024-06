Oito a cada dez brasileiros acreditam que a música sertaneja representa a cultura nacional

Fala Brasileiro |Do R7

56% dos ouvintes prefere o sertanejo moderno Reprodução/Instagram

Dominando diversas playlists ao redor do Brasil, a música sertaneja está cada vez mais consolidada no país. Seja o clássico (raiz) ou moderno (universitário), o gênero musical nunca sai de moda e vai muito além do chapéu e da viola.

Diverso e abrangente, o país conta com estilos musicais para todos os públicos. Entre eles, o sertanejo acumula tanto fãs quantos ‘haters’ e pode ser escolhido para harmonizar momentos dentro e fora das vaquejadas.

Por isso, o Instituto Real Time Big Data realizou uma pesquisa nos dias 25 e 26 de junho, para o quadro Fala Brasileiro da RECORD, mostrando as preferências dos brasileiros em relação ao tema. Apesar de 73% dos entrevistados alegarem gostar do gênero, apenas 69% escutam com frequência.

Além disso, 83% dos brasileiros acreditam que o sertanejo representa a cultura nacional. Já quando se trata dos fãs, 63% contaram que têm um cantor/dupla favoritos. Mas, apenas 35% já foram em um show.

Confira no infográfico a seguir outros dados do estudo:

Veja os dados do estudo feito pelo Instituto Real Time Big Data Arte/R7