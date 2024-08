Oito em cada dez brasileiros consideram ser mentalmente mais jovens Pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data revela, ainda, que 64% acreditam não aparentar a idade que têm Fala Brasileiro|Do R7 23/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h00 ) ‌



64% dos das fontes alegam não aparentar a idade que têm Joédson Alves/Agência Brasil

Seja pela contagem do calendário ou maturidade mental, a idade estipulada a cada indivíduo determina muito mais que a fase da vida em que nos encontramos. Na hora do cálculo, alguns consideram as experiências vividas como uma referência ainda mais significativa que os aniversários comemorados. Já outros, chegam até a alegar que a disposição física pesa mais. Por isso, muitas vezes, corpo e mente podem divergir no resultado final.

Para entender melhor a relação dos brasileiros com suas respectivas idades, O Instituto Real Time Big Data realizou uma pesquisa nos dias 20 e 21 de agosto, para o quadro Fala Brasileiro, da RECORD.

Apesar de 54% dos entrevistados se considerarem fisicamente mais jovens do que realmente são, 81% acreditam ser mentalmente mais novos. Contudo, quase 60% confirmam que a sua disposição é compatível com os anos de vida.

Além disso, o estudo mostra que, quando se trata do peso dado a cada contagem, 77% consideram a idade mental mais importante que a cronológica. Até porque, em relação ao físico, quase 80% sentem que o corpo não tem os mesmos anos de vida.

Confira no infográfico a seguir outros dados do estudo:

