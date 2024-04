Quase 80% dos motoristas brasileiros não têm seguro veicular Pesquisa do Instituto Real Time Big Data também mostra que 59% dos entrevistados já mudaram a rotina diante do medo de assaltos

59% já mudaram a rotina diante do medo de ser furtado ou roubado, diz pesquisa 59% já mudaram a rotina diante do medo de ser furtado ou roubado, diz pesquisa (Reprodução/FreePik)

Ter um meio de locomoção próprio pode facilitar as tarefas do dia a dia, mas nove a cada dez proprietários se preocupam com a possibilidade de ter o veículo furtado ou roubado, é o que diz a pesquisa do Instituto Real Time Big Data, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro, para o quadro Fala Brasileiro da RECORD.

O estudo também constatou que 78% das pessoas não têm seguro veicular, enquanto 24% pagam garagens extras ou estacionamentos, e apenas 13% investem em algum equipamento adicional de segurança.

Apesar do medo, 84% dos brasileiros não pesquisam quais são os automóveis mais roubados antes de realizar a compra. Porém, 59% já mudaram a rotina diante do medo de ser furtado.

Confira no infográfico a seguir outros dados do estudo:

Veja os dados do estudo feito pelo Instituto Real Time Big Data Veja os dados do estudo feito pelo Instituto Real Time Big Data (Arte/R7)