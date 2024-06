Seis a cada dez brasileiros costumam fazer compras em sites internacionais

Alto contraste

Quase 60% já pagaram tarifas alfandegárias nessas compras (Antônio Cruz/Agência Brasil)

Já pensou poder encontrar seu objeto de desejo em outro país, sem ter que sair de casa? Não é por acaso que as compras em sites internacionais têm atraído um número cada vez maior de brasileiros, que buscam preços competitivos, comodidade e novidades.

Com apenas dois cliques na tela do celular, é possível fazer um pedido da China e recebê-lo em cerca de cinco dias úteis (sem falar da entrega expressa). Mas é sempre bom lembrar que, apesar da facilidade com que a compra digital é aprovada, podem existir muitas burocracias no caminho até o produto chegar de fato nas mãos do comprador.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, nos dias 11 e 12 de junho, para o quadro Fala Brasileiro da RECORD, 58% dos entrevistados costumam efetuar compras do tipo.

Isso porque, colocando os preços digitais na balança, 94% dos brasileiros consideram os valores internacionais mais leves para o bolso em comparação com os sites do país.

Contudo, devido à lei que visa atribuir impostos sobre tais produtos, esse hábito de consumo pode estar em risco de extinção. Temendo o pior, 54% alegaram que a aprovação de tal proposta afetaria suas compras online no exterior. Quando se trata das taxações, inclusive, 92% da população enxergam isso como injustiça.

Confira no infográfico a seguir outros dados do estudo:

Veja os dados do estudo feito pelo Instituto Real Time Big Data (Arte/R7)