Sete a cada dez brasileiros estão preocupados com o aumento das queimadas Pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data também revela que apenas 5% tomaram medidas para se proteger dos efeitos Fala Brasileiro|Do R7 06/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 02h00 ) ‌



11% acreditam que os incêndios impactam na rotina diária Marcelo Camargo/Agência Brasil

Somente no mês de agosto, o Brasil registrou mais de 68 mil focos de queimadas. O número representa mais do que o dobro quando comparado ao mesmo mês do ano passado, o que já faz com que seja o pior resultado para um mês de agosto nos últimos 14 anos.

Para compreender melhor o que os brasileiros pensam sobre o tema, O Instituto Real Time Big Data realizou uma pesquisa entre os dias 3 e 4 de setembro para o quadro Fala Brasileiro, da RECORD.

Segundo o estudo, 68% estão preocupados com o aumento das queimadas e 11% alegam terem suas rotinas diárias afetadas devido às queimadas.

Quando o assunto é economia, 23% acreditam que os incêndios terão impacto na economia da região onde moram. Entre os entrevistados, apenas 6% sentiram o cheiro de fumaça dentro de casa e 2% revelaram ter problemas respiratórios devido às chamas.

Confira no infográfico a seguir outros dados do estudo: