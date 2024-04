Conteúdo Extra: Como saber se o destino da minha viagem é um lugar seguro?

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Fala Brasileiro realizou nesta semana a pesquisa 'O Brasileiro e a Segurança em Viagens'. De acordo com o estudo, 65% dos entrevistados ficam preocupados com a violência quando viajam, porém, três em cada dez dizem que não fazem nenhuma pesquisa sobre a segurança do destino. Para saber mais sobre o tema, veja a entrevista completa com a especialista Tatiana Scatena Valle, em vídeo exclusivo para as plataformas digitais do Fala Brasil.