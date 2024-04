Conteúdo Extra: Especialista dá dicas para entrega do Imposto de Renda Murillo Torelli, professor de Ciências Contábeis do Mackenzie, destacou o uso da declaração pré-preenchida para facilitar o processo da declaração

O tema do Fala Brasileiro desta semana é Imposto de Renda. Em entrevista exclusiva, Murillo Torelli, professor de Ciências Contábeis do Mackenzie, comenta o levantamento do Instituto Real Time Big Data que analisa o comportamento do brasileiro para entrega da declaração. Durante o papo com o repórter Jean Brandão, o especialista deu dicas para concluir da melhor maneira o processo do IR 2024.