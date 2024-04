Conteúdo Extra : psiquiatra explica por que as pessoas têm medo de voar de avião ou helicóptero

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ano de 2024 começou com acidentes aéreos no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, os acidentes envolveram três aeronaves. No Japão, dois aviões se chocaram e mais de 300 pessoas tiveram que sair às pressas de uma aeronave que estava pegando fogo. Afinal de contas, de que forma esse tipo de notícia abala as pessoas? O Fala Brasileiro desta semana mostrou que seis em cada dez brasileiros têm medo de voar, de avião ou helicóptero.