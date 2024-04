Fala Brasileiro: 65% das pessoas se importam com a segurança durante uma viagem, indica pesquisa Recentemente, uma brasileira foi vítima de violência sexual durante uma viagem à Índia com o marido

Antes de viajar, além de programar o roteiro turístico, é importante ficar atento a questões de segurança. Recentemente, uma brasileira foi vítima de violência sexual durante uma viagem à Índia com o marido. Por isso, o Fala Brasileiro desta semana foi às ruas para saber se as pessoas pesquisam sobre a segurança do destino onde vão passar as férias. Para 65% das pessoas, segurança é uma preocupação durante as viagens.