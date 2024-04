Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Apesar de sentir uma alta no preço dos itens tradicionais de Páscoa, a maioria dos brasileiros pretende comemorar a data com um almoço em família. É o que mostra uma pesquisa feita com exclusividade para o Fala Brasil. Nessa celebração, um item que não vai faltar é o chocolate.