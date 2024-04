Fala Brasileiro : Oito em cada 10 pais se preocupam com a segurança dos filhos no ambiente escolar Com a volta às aulas, a preocupação dos pais aumenta

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com a volta às aulas, um fator que preocupa os pais é a segurança. Segundo uma pesquisa feita com exclusividade para o Fala Brasil, oito em cada 10 responsáveis têm medo de que algo aconteça com o filho no ambiente escolar.