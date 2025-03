Fala Esporte: Hoje no Mirassol, ex-volante Paulinho reencontra Corinthians Fala Brasil|Do R7 01/03/2025 - 09h15 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Entre os destaques do Fala Esporte deste sábado, veja a preparação dos times para as quartas de final do Campeonato Paulista. Hoje no São Bernardo, o ex-corintiano Léo Jabá se prepara para reencontrar o técnico Abel ferreira, atualmente no Palmeiras. Os dois trabalharam juntos na Grécia. O Verdão confirmou a chegada de Vitor Roque, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Outro confronto opõe Corinthians ao Mirassol, em jogo que terá transmissão da RECORD, no domingo, às 18h30. Autor de um dos gols mais importantes da história alvinegra, na Libertadores de 2012, o ex-volante Paulinho atualmente trabalha como dirigente na equipe do interior e fala sobre esse reencontro. Confira ainda uma entrevista exclusiva com Breno Bidon, revelação do Timão.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro