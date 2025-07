Clubes movimentam o mercado da bola a poucos dias da volta do Campeonato Brasileiro

A pausa no Campeonato Brasileiro está chegando ao fim. No próximo final de semana, voltam os jogos e, fora de campo, os clubes já trabalham e movimentam o mercado da bola. Felipe Coutinho ficará no Vasco após rescisão de contrato com o Aston Villa. Já o Flamengo anunciou a saída do volante Gerson para o Zenit da Rússia, que pagou uma multa de R$ 160 milhões para contratá-lo. O Brasileirão volta à tela da RECORD no próximo dia 13 de julho, com Corinthians x Red Bull Bragantino, a partir das 18h30.



