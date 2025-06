Depois do empate contra Equador, Ancelotti reforça ataque da seleção para partida contra Paraguai

A seleção brasileira já treinou em São Paulo e planeja mudanças depois do empate contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa. Dentro de campo, o técnico Carlo Ancelotti terá o atacante Rafinha como reforço para a partida contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10). Outra novidade é a chegada de Davide Ancelotti, filho do treinador, como auxiliar técnico.



