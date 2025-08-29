Fala Esporte: Bahia vence Fluminense e abre vantagem na Copa do Brasil

Sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia venceu o Fluminense por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, nas quartas de final da Copa do Brasil. Luciano Juba marcou após cobrança de falta, garantindo ao Bahia a vantagem do empate no Maracanã.

No domingo, Corinthians e Palmeiras se enfrentam em clássico paulista, transmitido pela RECORD



O Palmeiras, motivado, venceu o Sport por 3 a 0, com Abel Ferreira tendo tempo extra para treinar a equipe. Flaco Lopez, convocado para a seleção argentina, expressou sua felicidade pela oportunidade nas eliminatórias.

O confronto segue agitando os fãs de futebol, com cobertura também no R7 e RECORDPlus.

