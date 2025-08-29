Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Fala Esporte: Bahia vence Fluminense e abre vantagem na Copa do Brasil

Clássico entre Corinthians e Palmeiras é estaque na tela da RECORD no próximo domingo (31)

Fala Esporte|Do R7

Sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia venceu o Fluminense por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, nas quartas de final da Copa do Brasil. Luciano Juba marcou após cobrança de falta, garantindo ao Bahia a vantagem do empate no Maracanã.


No domingo, Corinthians e Palmeiras se enfrentam em clássico paulista, transmitido pela RECORD

O Palmeiras, motivado, venceu o Sport por 3 a 0, com Abel Ferreira tendo tempo extra para treinar a equipe. Flaco Lopez, convocado para a seleção argentina, expressou sua felicidade pela oportunidade nas eliminatórias.


O confronto segue agitando os fãs de futebol, com cobertura também no R7 e RECORDPlus.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Abel Ferreira
  • Argentina
  • Bahia (Estado)
  • Bahia (time)
  • Brasil
  • Copa do Brasil
  • Corinthians
  • Esportes
  • Fluminense
  • Futebol
  • Maracanã
  • Palmeiras
  • Paulista
  • Renato Paiva
  • Sport
  • Vitória (Cidade)
  • Vitória (time)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.